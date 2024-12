Approvato il bilancio dell’Unione. Zanni: "Dialogo costruttivo"

Documento Unico di Programmazione, bilancio di previsione e due convenzioni in materia di edilizia sismica. Sono questi i temi approvati dall’ultimo consiglio dell’Unione Reno Galliera. Il Documento Unico di Programmazione (Dup) per le sezioni strategica è stato approvato al termine di un percorso partecipato che ha visto il coinvolgimento di maggioranze e opposizioni degli otto Comuni, suddivisi per tavoli tematici e coordinati dai sindaci delegati, le cui proposte sono in parte già state accolte nelle linee di mandato.

Approvato anche il bilancio di previsione 2025-2027. Due poi le convenzioni: una con l’Unione Terre di Pianura e una con altri singoli enti consentiranno alla Reno Galliera di mettere a disposizione le proprie competenze per il controllo dell’attività edilizia in materia sismica. Accolta anche la convenzione con l’Azienda Casa Emilia-Romagna per la gestione del patrimonio immobiliare e siglati importanti accordi per la promozione culturale, turistica e della memoria storica, come la gestione del Parco della Memoria Casone Del Partigiano "Alfonsino Saccenti" e il sostegno ai percorsi culturali nel Distretto Pianura Est. Infine il Consiglio ha approvato il rinnovo delle convenzioni per i servizi socio-sanitari, con un’attenzione particolare al contrasto della violenza di genere e al supporto alle donne maltrattate.

"La modalità partecipata degli strumenti di programmazione per un ente di secondo livello rappresenta un passo significativo nella direzione di una gestione sempre più associata e condivisa, a beneficio dei cittadini e dei territori coinvolti. Un percorso complesso e articolato ma molto partecipato in modo particolare dalla giunta dell’Unione. Anche grazie a queste azioni siamo riusciti a portare in approvazione un bilancio che consentirà di garantire servizi essenziali e di qualità sui nostri territori mantenendo impegni importanti" ha dichiarato il presidente dell’Unione Reno Galliera, Stefano Zanni. La direttrice generale Elena Gamberini ha aggiunto: "Lavorare congiuntamente su tavoli di confronto - permanenti e non episodici - tra amministratori e funzionari significa costruire una cultura amministrativa di qualità e di valore pubblico".