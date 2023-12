Approvato il bilancio. Fondi per piazza Zampieri

Tasse e tariffe congelate ed un piano di investimenti nel quale spicca il finanziamento (con 750mila euro) della sistemazione di piazza Zampieri e delle vie limitrofe nel quartiere Croce. Via libera col solo voto favorevole della maggioranza e il voto contrario di tutte le minoranze per il bilancio del Comune di Casalecchio, approvato l’altra sera insieme al piano poliennale degli investimenti. Manovra nella quale spicca la conferma delle aliquote Imu e dell’addizionale Irpef e il rinvio di ogni decisione sulla Tari (tassa sui rifiuti) ai primi mesi del prossimo anno. "Nell’ultimo anno del nostro mandato amministrativo, consegniamo alla città e alla futura Amministrazione un bilancio in ordine, che ha saputo rispondere ai bisogni della comunità, in particolare delle famiglie, e della città, in termini di investimenti per il futuro, senza aumentare per quanto possibile la tassazione -hanno sostenuto il sindaco Bosso e l’assessora al Bilancio Bevacqua- Avere un bilancio in equilibrio e approvato nei tempi giusti non è solo una questione contabile ma è l’atto più importante di un’amministrazione perché significa poter lavorare concretamente e progettare una città a misura d’uomo, in particolare delle persone più fragili, ma anche d’impresa, funzionale e attenta alla mobilità sostenibile e alla cura ambientale".

Intenzioni che non hanno convinto i gruppi consiliari di opposizione: Lista civica, M5s, FdI, Centrodestra per Casalecchio e Gruppo misto.

Fra i cantieri che si potrebbero aprire entro poche settimane c’è quello che riguarda la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza di piazza Zampieri, oggi ridotta ad un parcheggio alberato col fondo dissestato dalle radici dei pini marittimi, sede del mercato settimanale e negli altri giorni spazio di sosta di auto ad assetto disordinato, e pieno di barriere architettoniche. Qui si si prepara l’avvio di lavori secondo un progetto di cui si parla da anni, che è stato messo a punto e presentato anche in una recente assemblea di quartiere, e che dovrebbe durare tra i tre e i quattro mesi, quindi concludersi entro l’inizio dell’estate (e la scadenza elettorale). Voce importante anche quella che riguarda la riqualificazione della copertura delle facciate e delle finiture interne ed esterne del cimitero comunale (200mila euro) e la conclusione del progetto di sistemazione del quadrilatero di via IV Novembre, Giordani, Risorgimento e Cesare Battisti.

Gabriele Mignardi