Approvato il contratto integrativo alla Silikoneurope

Si è concluso con il voto dei lavoratori il lungo percorso negoziale che ha portato al rinnovo dell’integrativo della Silikoneurope, storica azienda di Loiano, leader nazionale nella produzione di componentistica in silicone per l’industria, oggi di proprietà del Gruppo Ivg Colbachini. L’intesa sottoscritta dalle Rsu e dalla Fiom il 16 gennaio, e approvata all’80% dai lavoratori con il referendum a voto segreto nei giorni successivi, rappresenta un tassello fondamentale per lo sviluppo del sito che oggi occupa circa 150 lavoratori.

L’accordo, come spiega Stefano Biosa (nella foto) della Cgil, giunge a seguito di una complessa trattativa durata oltre due anni che ha rinnovato l’intera contrattazione applicata in azienda ponendo fine a una lunga vertenza che aveva portato prima la Fiom a non sottoscrivere l’accordo sull’orario di lavoro e, infine, le Rsu a dare disdetta agli accordi in essere. Viene istituito un premio di risultato triennale, superando la logica degli accordi ponte e del "premio presenza" che avevano caratterizzato le contrattazioni precedenti. Il valore del premio di risultato sarà di mille euro uguale per tutti i lavoratori, con al contempo la garanzia, qualora i risultati non permettessero il raggiungimento del premio, dell’erogazione dell’elemento perequativo previsto dalla contrattazione collettiva.

L’intesa riorganizza complessivamente gli orari di lavoro, superando l’accordo del 2014 sul lavoro al sabato e alla domenica non sottoscritto dalla Fiom. Il testo, sottolinea il sindacato in una nota, aumenta le maggiorazioni rispetto al ccnl e agli accordi precedenti, istituisce le indennità di turno, valorizza economicamente il lavoro dei meccanici, garantisce il godimento dei riposi. Sul lavoro domenicale, poi, si privilegia la volontarietà e si pone il limite a 4 delle domeniche comandabili da parte dell’azienda, con un calendario trimestrale.

z. p.