Approvato il piano contro le barriere

Approvato il Peba (Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche): un documento tecnico che ha l’obiettivo di mappare le barriere architettoniche (fisiche e sensoriali), programmare gli interventi per eliminarle e rendere i percorsi, gli spazi e gli edifici pubblici di ZolaPredosa più accessibili. Eliminare le barriere nelle scuole, nelle strade e nelle piazze migliora l’inclusione, la sicurezza, la qualità della vita e la mobilità di tutte le persone. Fino al 25 giugno, chiunque sia interessato può inviare osservazioni o suggerimenti, che saranno valutati prima dell’approvazione definitiva. Tutte le informazioni per consultare il documento e per inviare osservazioni nella pagina web https://gat.to/feagq.