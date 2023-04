Appuntamenti per caregiver e operatori

Inizia mercoledì e si conclude il 7 giugno il ciclo di incontri per caregiver, assistenti familiari e operatori intitolati: ’La ruota della cura’ che si svolgerà alla Casa della salute. Appuntamenti gratuiti aperti a cittadini, operatori di servizi socio-sanitari, ma anche al resto della popolazione. Incontri di ascolto, parola e relazione pensati per riflettere sul tema con la metodologia della ‘Ruota di Barreto’, ruota comunitaria, in cui si condividono pensieri, stati d’animo e situazioni di vita al fine di esprimere le proprie preoccupazioni e confrontarsi con gli altri condividendo informazioni, soluzioni ma anche dubbi e difficoltà del momento. Due ore, dalle 17 alle 19, nell’aula Corazza con la partecipazione di Vanessa Vivoli (Regione), Giorgia Simoni (Unione dei Comuni), Vittoria Sturlese e Stefano Benini (Ausl Bologna).