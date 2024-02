Appuntamento a teatro con ’Cogitate impossibili’ di Rick DuFer

‘Le cogitate impossibili’: è il titolo dello spettacolo di Rick DuFer, in programma stasera alle 21 al teatro comunale di Persiceto. La serata è nell’ambito della rassegna teatrale ‘Tre teatri per te – Storie quasi assurde’. "Cosa chiederesti – spiegano gli organizzatori della rassegna teatrale - a Frankenstein se potessi intervistarlo? E come si comporterebbe Ulisse di fronte al microfono della radio? Abbiamo spesso immaginato di poter conversare con i grandi personaggi della letteratura: dal Raskolnikov di Dostoevskij ai personaggi senza nome di Kafka, dall’impavido Capitano Nemo ai robot di Asimov. Rick DuFer c’è riuscito per davvero". E aggiungono: "Tutto con una sana dose di risate e un po’ di quella serietà che serve quando si ha l’occasione di parlare con la grande immaginazione degli scrittori". Sul palcoscenico prendono così vita dodici grandi personaggi della letteratura che si trovano di fronte all’attore a conversare.