Appuntamento con i parlamentari

Un incontro aperto con i parlamentari che hanno presentato le mozioni, poi approvate, per impegnare il Governo all’inserimento della fibromialgia nei Lea (i livelli essenziali di assistenza) e con l’approvazione di una legge. Sette sono infatti al momento i Ddl depositati fermi in Senato, uno dei quali proposto da Cfu-Italia Comitato Fibromialgici Uniti) e sottoscritto da tutti i partiti. Si terrà questa sera, alle 20.45, in diretta streaming sulla pagina FIbromialgia News e sul canale you tube Cfu-Italia.