Appuntamento via social prima del far west

Le telecamere, questa volta, non potranno dare una mano ai carabinieri, impegnati per riuscire a identificare tutti i giovanissimi che, venerdì pomeriggio, si sono affrontati a calci, pugni e pure coltellate nei pressi del sottopasso ferroviario.

Non ci sono, infatti, impianti utili nella zona dove è avvenuta una resa dei conti tra due bande rivali di nordafricani - diversi i minorenni presenti - legata a futili motivi di rancore tra i due gruppi, uno bolognese, l’altro del posto. I militari dell’Arma stanno quindi lavorando su altri canali, analizzando, oltre alle telecamere presenti nelle zone di fuga utilizzate dai ragazzi per disperdersi, anche i social, dove probabilmente le due bande si sono date appuntamento prima di prendersi a botte. Venerdì, allertati dai cittadini, sono intervenuti carabinieri e polizia locale: cinque ragazzi marocchini, tre minorenni e due maggiorenni, sono stati bloccati e denunciati per rissa. Quattro di loro, feriti in maniera lieve, sono stati accompagnati in ospedale. La questione ha riacceso l’attenzione sul problema delle baby gang a Persiceto. Una questione legata a doppio filo con la gestione della sicurezza nella cittadina. Che, per Amedeo Landino, segretario del Siulp, sconta anche i problemi legati alla carenza di organico del commissariato.

"Con gli ultimi trasferimenti di personale – puntualizza il sindacalista – avevamo evidenziato che a San Giovanni in Persiceto c’era stata un’uscita senza sostituzione. Ma quella era solo una delle tante segnalazioni del Siulp all’amministrazione sulla situazione veramente critica del commissariato. Un’area vasta di territorio con ben cinque comuni da presidiare in via di espansione cui devono far fronte solo 26 operatori al netto delle assenze lunghe per tutte le incombenze che caratterizzano un commissariato distaccato. Per non parlare dei soli 6 poliziotti destinati al controllo del territorio mentre 5 devono necessariamente coprire il centralino e la vigilanza. In passato avevamo proposto un progetto di teleallarme per recuperare risorse sulla notte, ma tutto è finito nel dimenticatoio. Con queste difficoltà non si riesce a garantire nemmeno una costante presenza al posto di polizia dell’ospedale. Se a questo si aggiunge l’inadeguatezza delle sanzioni la miscela si fa esplosiva". Landino conclude spiegando come "Al commissariato di Persiceto mancano almeno 15 uomini, è presente una sola auto per il controllo del territorio e ci sono moto ferme da più di un anno. Non basta agire sull’onda dell’emotività, ma ci vuole un po’ di impegno da parte di tutti per assicurare il miglior servizio a garanzia della sicurezza per il territorio".