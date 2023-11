Apre i battenti la casa degli ultimi dedicata a Padre Gabriele Digani

Inaugura domattina ad Argelato ‘Borgo Digani’. Il taglio del nastro è fissato per le 10 alla presenza di Patrizia Pasini, presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, del cardinale Matteo Zuppi, di Stefano Bonaccini, presidente della Regione, di Claudia Muzic, sindaco di Argelato, di Paolo Bordon direttore generale Ausl Bologna. La Fondazione Carisbo ha sviluppato un progetto di recupero del complesso di sua proprietà, a Casadio, oggi chiamato ‘Borgo Digani’ con l’obiettivo di creare un centro multiutenza dedicato allo sviluppo di percorsi di autonomia per persone con disabilità psicofisica e di soluzioni inclusive per persone svantaggiate.

Il complesso è dedicato alla memoria di Padre Gabriele Digani (nella foto), scomparso nel 2021, successore del Beato Padre Olinto Marella. La Fondazione ha investito circa 3 milioni di euro, coperti per circa 300.000 euro da contributi pubblici quali Pnrr e Horizon22 Innovation Actions, in partenariato con l’Università di Bologna. Il complesso è composto da due immobili principali: La Villa, con servizi comuni e una potenzialità ricettiva significativa, oltre a un piano sottotetto anch’esso attrezzato per funzioni abitative, e il Fienile con spazi per attività ristorativa al piano terra, attività polifunzionali al primo piano e spazi per usi abitativi.

p. l. t.