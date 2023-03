Apre il Centro per le famiglie nell’ex stazione ferroviaria

Inaugura domani "Alla Stazione" un luogo per la comunità a Pieve di Cento che troverà sede nell’ex stazione ferroviaria riqualificata dopo il sisma del 2012. Lo spazio, che si trova in via XXV aprile, è nato dalla riqualificazione dell’ex stazione dei treni grazie ai fondi concessi dall’Agenzia regionale per la ricostruzione della Regione e dal contributo dell’impresa sociale ’Con i bambini’ e ospiterà la sede di Pieve di Cento del Centro per le famiglie, gestito dall’Ufficio di Piano del Distretto socio-sanitario Pianura Est, e i progetti educativi della Cooperativa Sociale Campi d’Arte.

Taglio del nastro alle 10 con il governatore Stefano Bonaccini, il sindaco Luca Borsari, Erika Ferranti, presidente del comitato di Distretto Pianura Est, l’assessora Milena Bregoli e Silvia Presti, Presidente coop Campi d’Arte.