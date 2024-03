Apre il comando della Polizia locale. Presto arriverà anche l’Arma

Inaugurata in via Ungaretti, a Castel Maggiore, la nuova sede del comando territoriale della polizia locale. Gli uffici comprendono la reception, locali di servizio per il personale, ufficio del comandante, sala operativa Protezione civile e sala riunioni Coc (Centro operativo comunale). "Presto – assicura la sindaca Belinda Gottardi, che ha inaugurato la sede assieme al comandante del reparto di polizia locale di Castel Maggiore, Mirko Cinti, alla responsabile dell’ufficio tecnico, Lucia Campana ed al comandante della stazione carabinieri, Domenico Marrocco - l’intero plesso del ‘Polo sicurezza’ sarà terminato e consegneremo all’Arma la loro nuova caserma. Gli anni del mandato amministrativo 2019- 2024 – continua il primo cittadino - si possono ritenere quelli del definitivo consolidamento del modello organizzativo e gestionale del corpo di polizia locale dell’Unione Reno Galliera cui Castel Maggiore fa parte. Questo modello di gestione in forma associata della polizia locale vede l’accentramento dei servizi istituzionali e specialistici (infortunistica stradale, polizia giudiziaria, controllo dell’autotrasporto merci, videosorveglianza) nel comando centrale di San Giorgio di Piano".

E aggiunge: "Mentre l’ampio decentramento dei cosiddetti servizi di prossimità sono strutturati nelle quattro ‘Zone territoriali’: Argelato – Bentivoglio – San Giorgio di Piano; Galliera - San Pietro in Casale; Castello d’Argile - Pieve di Cento e Castel Maggiore. Ciò permette di poter mettere in campo risposte per quanto possibile adeguate alle diverse esigenze che giungono dai territori degli otto comuni associati".

Pier Luigi Trombetta