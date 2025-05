Apre la Casa del volontariato. Cento associazioni in festa

Una festa, ma soprattutto l’occasione per tagliare il nastro della Casa del Volontariato di viale Oriani, cuore pulsante della straordinaria attività completamente gratuita che da anni svolgono in città più di cento associazioni di volontariato. Sarà un 5 giugno ricchissimo di iniziative quello presentato ieri alla Sala Caravita dal Comune, dall’Ausl e dalle scuole castellane (a destra). "La Casa del Volontariato è la testimonianza concreta del valore della partecipazione, della collaborazione e della solidarietà, uno spazio pensato per le associazioni ma soprattutto per le persone, per creare legami e sviluppare progetti", ha esordito l’assessora al Volontariato Katia Raspanti in conferenza stampa, ricordando come negli ultimi mesi siano nate iniziative importanti come i martedì del volontariato, "una rubrica social che premette alle associazioni di presentarsi alla città", e i primi di settembre "l’open day che, a ridosso dell’avvio dell’anno scolastico, fa entrare in connessione i docenti delle scuole e le associazioni". E proprio le scuole, infatti, avranno un ruolo da protagonista nella giornata, se è vero che sulle 28 associazioni che hanno collaborato alla realizzazione della Casa del Volontariato, 21 hanno presentato progetti proprio in collaborazione con le scuole, presenti alla conferenza stampa coi dirigenti Giovanna Chianelli (Albertazzi) e Gabriele Ravaglia (Don Luciano Sarti), scuole che, ha detto Ravaglia, "devono sempre più uscire delle aule, vivere il territorio".

La Giornata del Volontariato vedrà il coinvolgimento di ben 28 luoghi diversi del territorio, tra cui centri sociali, diurni, casa protetta Coccinella, cooperative sociali, Terme della città, e la partecipazione di 69 classi aderenti di scuole di ogni ordine e grado, per più di 1.400 bambini coinvolti. Il modo migliore insomma per "fare rete e cooprogettare", seguendo la via tracciata dalla sindaca Francesca Marchetti.

Claudio Bolognesi