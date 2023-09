Apre la Casa delle Famiglie a Casalecchio: 10 Anni di Attività

Doppia festa oggi a Casalecchio dove l’associazione ‘Ci vuole un villaggio’ (nella foto) celebra i primi dieci anni di attività e inaugura la sua prima sede in uno spazio messo a disposizione da una famiglia casalecchiese in via IV Novembre. Il sodalizio attivo principalmente nei cinque comuni dell’Unione Reno Lavino Samoggia riunisce un centinaio di famiglie che hanno fatto esperienza diretta di adozione, affido e accoglienza di bambini. Negli anni questo gruppo ha organizzato convegni, seminari, confronti, doposcuola aperto a tutti e mutuo aiuto. "Fino ad ora siamo stati ospiti di parrocchie o di spazi messi a disposizione dai comuni – dice il presidente Paolo Marcheselli –. Ora grazie a una famiglia che ci ha dato questo locale potremo consolidare le attività e avere un punto di riferimento utile a tutte le famiglie che negli anni, con l’appoggio costante della psicologa Tiziana Giusberti, dei servizi sociali e dell’azienda Usl , hanno avuto modo di aiutare tanti bambini in situazione di difficolt". Appuntamento alle 15.

g. m.