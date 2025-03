Apre la rassegna in Santa Cristina. Oggi primo concerto

L’Orchestra Senzaspine torna nel cuore del centro storico, con la rassegna ’Santa Cristina è musica!’ sempre con la direzione artistica e musicale di Tommaso Ussardi. La rassegna animerà quindi la bella chiesa di Santa Cristina della Fondazza, in piazzetta Giorgio Morandi.

Si comincia oggi alle 18 con due pagine immortali, la Serenata in Sol Maggiore K 525 e il Divertimento K138 di Mozart e la Simple Symphony op. 4 di Britten, scritta nel 1934 a 21 anni dal compositore inglese. "Felici per l’inizio della nostra rassegna ’Santa Cristina in Musica’ – dice il direttore Ussardi – sarà un percorso ricco di emozioni che attraversa la storia passando dal barocco alla musica del ‘900 in quattro appuntamenti insieme ad artisti di fama internazionale, sempre iper accessibili, di grande qualità e adatti tanto ai neofiti quanto agli appassionati: tutti concerti in stile Senzaspine".