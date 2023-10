Apre la stagione al teatro di Calcara

Con lo spettacolo ‘Quasi una serata’ prende il via venerdì al teatro Calcara di Valsamoggia la nuova stagione curata dal Teatro delle Temperie. Tre atti unici di Ethan Coen, regia Davide Marranchelli, con Stefano Annoni, Paui Galli, Davide Marranchelli, Simone Severgnini, scene e costumi Anna Bonomelli, produzione Il Giardino delle Ore e Mumble Teatro dà il via alla rassegna di prosa intitolata Scemenza Umana. Un cartellone che fa parte della stagione teatrale 2023-24 che oltre alla programmazione di Calcara comprende anche una rassegna di prosa a Sala Bolognese e una di teatro per famiglie che andrà in scena su entrambi i territori. La rappresentazione di venerdì, risultato finalista nella selezione In-Box 2023, nasce dalla penna di Ethan Coen, autore e regista per il cinema insieme al fratello Joel, ed è la prima esperienza di questo grande cineasta a teatro.