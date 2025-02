Apre lo sportello anti truffe. Uno scudo in più per i cittadini

Inaugura oggi alle 18,30 in via Gramsci 39 a Castel Maggiore lo sportello contro le truffe di Assoconfam (Associazione consumatori e famiglie). Al taglio del nastro il sindaco Luca Vignoli, Giovanni Mascaro presidente Assoconfam Bologna, il comandante dei carabinieri della locale stazione e consulenti dell’associazione. Assoconfam opera in diversi campi: bollette ingiustificate; mutui; contratti truffa; affitti e compravendita; multe; clausole vessatorie; recesso dai contratti; truffe internet; danni da vacanze rovinate; permesso di soggiorno per colf e badanti; telefonia fissa e mobile; tributi e cartelle di pagamenti; responsabilità tour operator e furto e smarrimento bagagli. L’associazione mette a disposizione un pool di avvocati con patrocinio gratuito per i meno abbienti.