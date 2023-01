Apre lo sportello antiviolenza dell’Udi, un punto di riferimento per le donne

Uno sportello contro le violenze apre i battenti domani a Calderara di Reno. Il centro accoglierà tutte le situazioni di disagio sul territorio ed è gestito dall’Unione Donne in Italia. Al via, dunque, domani, dalle 9 alle 11, al piano terra del Municipio, in piazza Marconi 7. Aperto solitamente tutti i primi lunedì del mese, in questo caso il secondo, è a libero accesso e non c’è dunque bisogno di prenotazione. Chi però volesse mettersi in contatto con le operatrici può farlo chiamando lo 0516461283. Lo sportello contro le violenze, che è stato inaugurato ufficialmente nel novembre 2021, vede le volontarie dell’Udi accogliere le persone in cerca di un aiuto. Vero e proprio presidio contro gli abusi, fronteggia situazioni di violenza e discriminazione a tutti i livelli; nato dall’esigenza di presidiare i casi cittadini di disagio, il centro si rivolge all’intero territorio dell’Unione Terre d’Acqua.

Quella di domani sarà dunque la prima apertura del 2023. La seconda è prevista il 6 febbraio. Il centralino del Servizio Sociale risponde allo 0516461200 o per email all’indirizzo [email protected] Il punto d’ascolto e consulenza legale Unione donne in Italia ha, invece, sede a San Giovanni in Persiceto, in via Rocco Stefani 7A.