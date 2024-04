Apre lo sportello Hera: "Un aiuto ai cittadini"

Un porto sicuro per la gestione di servizi e utenze. Il Punto Hera arriva a Castiglione dei Pepoli: il nuovo sportello sarà il riferimento per la comunità locale e per i clienti del territorio della montagna e sarà gestito in sinergia con Energy di Cavicchi Ivan e C. snc, impresa multiservizi che opera nel territorio tosco-emiliano. Il nuovo Punto Hera si trova in Piazza della Libertà 8 ed è stato inaugurato venerdì scorso alla presenza del sindaco Maurizio Fabbri, e di Rita Rubinucci, Responsabile Front Office Quality & Outsourcer di Hera Comm. "Per noi è motivo di grande soddisfazione per diversi motivi – spiega il sindaco Fabbri –. Innanzitutto ritorna un servizio da sempre molto apprezzato dalla cittadinanza, e sappiamo quanto la prossimità dei servizi sia un valore. Poi registravamo un vuoto nella vallata del Setta, che adesso viene riempito. E poi il proficuo rapporto instaurato con Energy, un’azienda giovane ma già molto affermata, dimostra che imprese e servizi pubblici possono lavorare bene insieme. Ringrazio quindi tutti coloro hanno lavorato all’operazione a partire dal presidente di Hera Cristian Fabbri che si era impegnato per questo obiettivo e Ivan Cavicchi e Lisa Guidoni di Energy per la loro lungimiranza e disponibilità".

"Questo nuovo spazio vuole andare incontro alle esigenze della clientela in aumento, offrendo assistenza per gestire le richieste contrattuali e le necessità legate a prodotti e servizi offerti, fornendo altresì anche informazioni su quel che concerne il servizio di energia elettrica a tutele graduali – commenta la responsabile Front Office Quality & Outsourcer, Rita Rubinucci –. L’iniziativa rientra inoltre nel vasto programma di investimenti sui canali di contatto, che riserva grande importanza alla relazione umana e dunque al tradizionale servizio di sportello, sempre gradito dai cittadini". Il Punto Hera sarà aperto ogni mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30 a partire dal 24 aprile rappresentando così il 17° sportello della multiutility sul territorio della Città Metropolitana di Bologna. Qui i clienti avranno così a disposizione un canale fisico per le richieste contrattuali relative ai servizi regolati e ai servizi energy, le attività commerciali di vendita dei servizi e dei prodotti a valore aggiunto e tutte le informazioni e le pratiche ad essi connesse. La società Energy di Cavicchi Ivan e C. snc, che opera nell’ambito dei servizi edili, installazione impianti elettrici e termoidraulici, pulizie ha aderito con entusiasmo a questo progetto. Oltre a rivolgersi allo sportello per richiedere informazioni e supporto su tutti i servizi acqua, luce e gas, i cittadini che hanno il servizio elettrico ancora sul mercato tutelato potranno richiedere anche informazioni sul passaggio al servizio a tutele graduali.