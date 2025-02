Apre lo sportello per le imprese

Ha sede nel municipio di Calderino il nuovo sportello di Progetti d’impresa attivo a Monte San Pietro. Si tratta di un servizio che offre gratuitamente orientamento, informazioni e accompagnamento per la creazione e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali nell’area metropolitana bolognese, sia per avviare una nuova impresa che una startup, offrendo supporto nella stesura del business plan, informazioni per l’accesso a finanziamenti e agevolazioni e orientamento per lo sviluppo del progetto imprenditoriale. Fa capo al più ampio progetto Giovani Imprese in Cammino, gestito dall’Ufficio servizi per i giovani di Comune e Città metropolitana di Bologna in collaborazione con l’Unioni dei Comuni Reno Lavino Samoggia e Appennino bolognese.