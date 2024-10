Apre l’Oasi Termale in centro a Bologna, relax e buona cucina: ecco dove

Bologna, 4 ottobre 2024 – Salute, benessere e scienza applicata alla cura della persona. Nuova inaugurazione per il Gruppo Monti Salute Più: l’Oasi Termale di via Irnerio ha aperto ufficialmente questa mattina le porte dei suoi nuovi spazi per diventare “un rifugio di benessere per il corpo e la mente”. Un luogo che aiuta anche a sfuggire al trambusto di traffico e cantieri che attanaglia il centro.

Inaugurata la nuova "Oasi termale di Bologna Irnerio10" del Gruppo Monti “Salute più” (Foto Schicchi)

Terme e piscina di San Petronio

I visitatori vengono così accolti nelle Terme di San Petronio - con la presentazione organizzata proprio nel giorno della celebrazione del patrono -, in un’area completamente rinnovata, con la piscina di San Petronio e il suo “pozzo smeraldo”, oltre a una grande varietà di trattamenti per la salute e per il relax: idromassaggi curativi e rilassanti, bagno Inferno-Paradiso per il rinvigorimento fisico, neurale e circolatorio, la cascata ionica e tanto altro ancora.

Il ristorante

Poi la grande attenzione al metabolismo, con il ristorante Irnerio10 (all’omonimo civico della via), che punta sulla cucina termale con piatti innovativi come la pasta fresca arricchita di nutrienti e la carne ‘ubriaca’ alla birra termale, oltre alle eccellenze della tradizione bolognese.

Valorizzazione del territorio

“La città metropolitana è importante da Bologna fino all’Appennino e deve diventare un territorio ‘destagionalizzato’", puntualizza il professore Antonio Monti, alla guida del Gruppo. “Vogliamo contribuire a questa valorizzazione del territorio attraverso i nostri tre presidi, dall’Appennino est a quello ovest, dal Villaggio Salute Più fino al Corno alle Scale. Diamo le acque del benessere, diamo la possibilità di soggiornare sull’Appennino, diamo un contributo al turismo: tutto questo arricchisce enormemente le proposte di Bologna, perché bisogna smettere di addensare le proposte del turismo solo nel centro città. Serve una visione turistica importante”.

Aperture serali

L’Oasi termale offre anche aperture serali venerdì e sabato, per chi vuole combinare relax e buona cucina. Poi musica dal vivo e deejayset, ma soprattutto i pacchetti proposti dal Gruppo: pacchetto aziende, eventi e famiglia (fin dalla mattina, con pranzo compreso). E c’è anche la possibilità di riservare le terme in esclusiva per eventi privati.

Piscina e terme San Petronio in centro a Bologna (Foto Schicchi)

Cura della persona

“Noi puntiamo sul ringiovanimento della persona: i bagni inferno-paradiso ad esempio rinnovano il percorso circolatorio e le nostre cellule - continua Monti -. A me chiedono a volte come faccio a lavorare e a muovermi così a 86 anni: beh, ecco, qui c’è tutta la possibilità per riuscirci perché noi abbiamo abbinato fisica e chimica al trattamento delle cellule del nostro corpo. E questo è un fatto unico ed eccezionale”. “C’è un disegno strategico del nostro Gruppo legato al turismo e alla valorizzazione del territorio metropolitano nel suo insieme, mettendo in valore e in rete le opportunità che oggi siamo in grado di offrire – spiega Graziano Prantoni, general manager del Gruppo –. Poi abbiamo la prima occasione per tenere insieme terme e alimentazione: una chiave aggiunta. È stato un lavoro impegnativo, realizzare tutto questo in 60 giorni, con le terme in funzione, vi assicuro non è stato facile. Ringrazio la pazienza del pubblico e il sostegno di tutti i nostri partner”.