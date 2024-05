Apre un centro migranti: scatta la polemica

di Zoe Pederzini

Ore concitate, quelle di ieri e giovedì, a Malalbergo, in via Nazionale 427. "Hanno creato un Cas, con tanto di 30 ospiti in 200 metri quadri di casolare, non idoneo, senza che la Prefettura ci dicesse nulla". Queste la parole, infuriate, della sindaca Monia Giovannini. "Ho appreso solo mercoledì che la Prefettura aveva disposto l’apertura di un nuovo Cas (Centri di accoglienza straordinaria) proprio a Malalbergo, da segnalazioni di cittadini arrivate in Comune. Nella mattinata di oggi (ieri, ndr) si è svolto un sopralluogo congiunto nella struttura, alla presenza della polizia locale, del settore Welfare Terre di Pianura e dell’ufficio tecnico. Dal sopralluogo è emerso che lo stabile non ha l’autorizzazione allo scarico, non è in regola con l’impianto elettrico e non è provvisto delle dotazioni minime previste dai contratti di affidamento della Prefettura all’associazione affidataria. Sono presenti 29 ospiti, tutti trasferiti da altri Cas, prevalentemente di nazionalità africana e molto giovani, per lo più parlano italiano e molti hanno anche già un occupazione, ma vivono ammassati, dormendo in camere di 20 metri fino a 7 persone. La cucina non è adeguata a sostenere la preparazione dei pasti né sono state fornite le derrate e le stoviglie adeguate. Gli uffici comunali hanno avviato tutte le verifiche amministrative e la polizia locale ha identificato tutti gli ospiti, che sono in possesso di regolare permesso di soggiorno o di carta di identità, in quanto arrivati in Italia da tempo". La Giovannini reitera: "Ho cercato di avere informazioni dalla Prefettura, ma senza risultato, trovandomi costretta ad inviare Pec per formalizzare le irregolarità riscontrate. Negli anni è sempre esistito un coordinamento stretto tra Comuni e Prefettura. Le strutture adibite a Cas sul nostro territorio non hanno mai creato problemi ed erano collocate in immobili a norma. Ora ci troviamo con un immobile di circa 200 metri che ospita 29 migranti e un addetto dell’associazione aggiudicataria della gara della Prefettura. Ho avuto l’occasione di conoscere i ragazzi e parlare con loro e manifestano un disagio oggettivo, rispetto ai Cas dove erano in precedenza. Mi sono trovata costretta a scrivere alla Prefettura per chiedere che venga diffidata la ditta loro aggiudicataria per inadempimento e per spostare gli ospiti in struttura adeguata".