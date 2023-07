Apre Valverde, relax in acqua oltre le Terme

Il taglio del nastro del nuovo complesso di Valverde apre un altro capitolo nel rilancio della montagna. Dopo avere restituito alle Terme di Porretta una valenza nazionale e internazionale, allestendo anche un centro per la foniatria e la postura globale, il Gruppo Monti Salute Più ha rinnovato tutta la struttura che in linea d’aria è a pochi metri dallo stabilimento termale, ma che nessuno fino ad ora aveva pensato di mettere in collegamento, soprattutto dal punto vista organizzativo.

"Come gruppo – spiega il direttore scientifico Antonio Monti – con questa inaugurazione lanciamo un nuovo presidio termale e turistico. Si tratta di una realtà dove chi sale in montagna può prendersi cura della propria persona a 360°. Non importa se vi resta un weekend, una settimana o più tempo, noi vogliamo offrire loro una serie di iniziative e opportunità che gli diano una motivazione per ritornare. Gli attuali ritmi del nostro quotidiano fanno in modo che la vacanza non possa prescindere dalla ricerca della salute e del benessere. Qui tutto questo è possibile grazie alle Terme, dove si effettuano le terapie e i trattamenti, e a Valverde, dove si può trascorrere il restante tempo libero". L’ammodernamento di tutta la struttura è stato realizzato in tempi rapidi e ora sono previsti diversi battesimi: ieri si è partiti con le due piscine con acqua riscaldata dove è possibile svolgere l’acquagym e altre attività, oppure semplicemente riscaldarsi, poi l’area circostante è stata allestita con sabbia, lettini e ombrelloni.

Seguirà una seconda inaugurazione, fissata per sabato 29 luglio, in concomitanza con i festeggiamenti per il santuario della Madonna del Ponte di Porretta, la patrona della pallacanestro italiana. In questa occasione prenderanno il via le altre attività, come la riapertura del ristorante o la novità di un’area destinata al camping. "La riqualificazione di questo complesso – spiega l’assessore regionale alla montagna Igor Taruffi – e soprattutto il suo spirito di coniugare il divertimento con la salute, sono uno stimolo anche per noi. Calandosi in questa mentalità, una delle prime cose da fare è quella di andare nella direzione che stiamo già tracciando, potenziando i collegamenti ferroviari tra la città e Porretta". Soddisfatte anche le diverse amministrazioni comunali che trarranno un beneficio da questa riapertura. "E’ un’offerta innovativa importante – a parlare è il sindaco di Alto Reno Terme Giuseppe Nanni – che dà una nuova opportunità ai turisti che vogliono trascorre le loro vacanze nella nostra valle. Siamo molto soddisfatti per questa riapertura". L’Acquapark di Valverde sarà aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 20. Il venerdì e il sabato sono previste serate musicali.

Massimo Selleri