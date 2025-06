Apre la Velostazione di via Indipendenza a Bologna: ecco la casa per i ciclisti

Bologna, 13 giugno 2025 – Taglio del nastro alla Velostazione di via Indipendenza, che torna a vivere grazie al progetto ExDynamo. Apre ufficialmente le sue porte la casa per i ciclisti urbani, a due passi dall’autostazione e a un centinaio di metri dalla stazione, in Indipendenza al civico 71Z. Il progetto, con capofila Salvaiciclisti Bologna, parte domani in una forma sperimentale, operativo sette giorni su sette, da mezzogiorno a mezzanotte. A settembre, con l'inizio del nuovo anno scolastico, i servizi di noleggio e custodia partiranno in maniera completa.

In uno spazio interno di più di mille metri quadri e 300 all'esterno, l'hub è dotato di ogni servizio per chi si sposta in bicicletta: parcheggio, riparazione, noleggio, vendita e molto altro, come assistenza ai turisti, consulenza e un punto ristoro, un'area di logistica e l'apertura a eventi e iniziative di carattere sociale e culturale.

Un investimento da oltre un milione di euro che ha permesso di ristrutturare tutti gli ambienti, gestito da Salvaiciclisti Bologna, Ozono Factory Aps, Cooperative Re_Esistente e Cicli Neri. Il tutto in quadrante, quello di piazza XX Settembre e parco della Montagnola, in cui "l'impegno era prenderci cura della Montagnola e di piazza XX Settembre, dopo il suo recupero e l'inaugurazione di Filla per famiglie e cittadini, con nuovi giochi molto frequentati – inizia il sindaco Matteo Lepore –, ora la velostazione. Una nuova luce per il Pincio, che aveva bisogno di presidio anche per maggiore sicurezza. I lavori del tram qui di fronte stanno procedendo con velocità e fra qualche mese ci metteremo al lavoro sul lato di via del Pallone per un investimento di oltre cinque milioni di euro", che prevede una piazza scolastica davanti alle scuole Ercolani, un nuovo ingresso per la Montagnola e nuovi campi da gioco per il basket e non solo".

E oggi "possiamo dirlo: missione compiuta – continua il sindaco –. Riapre la velostazione, insieme a Dynamo e le associazioni coinvolte. Uno spazio culturale e di comunità nuovo, visto che il progetto rilancia anche questo lato della Montagnola. In queste settimane riparte l'attività culturale e la ciclofficina: qui verranno migliaia di persone ed è davvero un presidio importante, dedicato alla sostenibilità e mobilità della bicicletta". Una "grande comunità che si ritrova e che ci aiuta a promuovere una delle cose che sta dando lustro a Bologna, cioè l'idea di una città aperta alla mobilità sostenibile, alla sicurezza stradale e alla ciclabilità".

La cordata di associazioni vede in primis Salvaiciclisti: "Una piazza coperta aperta a tutta la cittadinanza che prevede diversi servizi bici per chi la impiega, dalla riparazione al noleggio fino alla vendita, e una serie di attività culturali. Non vediamo l'ora di accogliere i bolognesi in questa nuova piazza", sostiene il vicepresidente Fabio Bettani, sostenuto dalla referente del progetto per l'associazione Isabella Cioccolini: "Finalmente ripartiamo in continuità con l'esperienza del luogo e ciò che ha rappresentato per la città – dice –. Ci saranno certamente elementi di novità, come nuove progettualità su cui lavorare insieme e i partner che ci affiancheranno".

Come Re_Esistente di Monte Sole: "Questo è l'inizio di un nuovo mondo, in cui mettere in relazione Monte Sole con la città di Bologna, sul turismo accessibile e lo sviluppo sostenibile –afferma la presidente Nadia Kherrati –. Baseremo il nostro valore e lavoro sull'antifascismo, costruendo qualcosa di diverso visti gli ultimi tempi. E siamo qui per costruire anche nuove economie, creando nuove possibilità e modi di lavorare". Nel team anche Cicli Neri: "Siamo l'unica bottega artigiana che si occupa di biciclette e vogliamo essere qui per portare avanti un progetto molto ambizioni, implementando servizi che riguardano la bici", sostiene il responsabile Servizi Bici Velostazione Alessandro Vettor; immancabile Ozono Factory con il presidente Angelo Cagnazzi: "Siamo orgogliosi di tornare in Montagnola, dove vogliamo creare apparteneza al luogo, costruendo un percorso insieme". Chiude l'assessore alla Cultura Daniele Del Pozzo, secondo cui ciò che le associazioni faranno riflettere "un nuovo modo di abitare il mondo", basato sulle "relazioni tra la città e le persone, in cui poterle sperimentare. Un progetto che unisce idealismo e praticità, sfidante per le imprese del futuro".