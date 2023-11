"Apriamo il confronto con i sindacati per la sicurezza all’Interporto"

L’Interporto è pronto a un confronto per affrontare il tema della sicurezza. Lo conferma, in una nota, la società, dopo la rapina a mano armata a una guardia giurata, avvenuta la notte tra domenica e lunedì scorsi all’hub di Sda a San Giorgio di Piano. "Interporto Bologna esprime piena solidarietà alla guardia giurata vittima di aggressione durante il furto avvenuto in uno dei magazzini all’interno dell’infrastruttura – dichiara il presidente di Interporto Marco Spinedi –. La sicurezza rappresenta una delle nostre priorità. Confermiamo quindi la nostra disponibilità ad un confronto con le aziende e i sindacati per affrontare il tema ed individuare iniziative condivise che mirino a garantire protezione ai lavoratori".

"Per quanto di nostra competenza – aggiunge il direttore Giuseppe Dall’Asta – faremo tutto il possibile per evitare il ripetersi di episodi simili. Siamo in costante contatto con le aziende insediate e, pur non entrando nelle loro attività, siamo comunque impegnati a studiare misure efficaci ad individuare le soluzioni più efficaci per la salvaguardia delle persone e dei carichi". "Uno dei punti fondamentali del progetto di logistica etica – concludono i vertici di Interporto – è il monitoraggio della sicurezza, che portiamo avanti con il supporto di Prefettura e carabinieri. Lavoreremo ancor di più perché l’Interporto sia sicuro giorno e notte".