"Apriremo i nostri circoli alla società civile"

Antonio Mumolo, consigliere regionale e tra i promotori principali della mozione Schlein a Bologna, lei è stato forse il primo in città a dichiarare il sostegno a Elly.

"Da avvocato mi occupo anche di cause di lavoro: c’è tutto quello scoramento dei lavoratori licenziati che scoprono di non avere più l’articolo 18, ma solo un ristoro economico. C’era una sinistra, fuori dal partito, non più in sintonia con la linea politica del Pd. E che chiedeva l’intervento di Schlein".

Ecco, alle primarie hanno votato tanti non tesserati. Ci saranno anche alle urne vere?

"Sono iscritto al circolo della Bolognina da 30 anni e ho rivisto tanta gente che non vedevo da tempo. Ci siamo ripresi i nostri, in tanti si stanno già ri-tesserando, Elly dà speranza".

I circoli vanno spalancati alla società civile?

"Nel programma di Schlein c’è il progetto ‘circoli aperti’ e verrà attuato: abbiamo un patrimonio immobiliare che non corrisponde al patrimonio politico. Quelle sedi siano a disposizione di associazioni culturali, movimenti, lezioni di italiano per stranieri, tutti impulsi dal basso che però devono avere i nostri stessi valori".

Con Schlein e un radicalismo a sinistra c’è il rischio di fughe da parte dei riformisti?

"Ellie sa già molto bene che per tutti il valore è l’unità, non ci saranno spaccature. E ‘riformisti’ è una parola usata male, le riforme sono di sinistra. Come quella di Elly, che ha introdotto in Regione l’abbonamento gratis sui bus per i più deboli che non possono pagare il biglietto".

Lei entrerà nella sua squadra a Roma?

"Sono a disposizione, come tanti".

pa. ros.