Aprono le ’Giornate dei Mestieri’. Le tecniche dietro lo schermo

L’Istituto Cinematografico Nuovi Narratori, che ha sede in città, promuove a partire da oggi le ’Giornate dei Mestieri del cinema’, un ciclo di eventi gratuiti dedicati a cinema, formazione e mestieri creativi, con talk, masterclass, workshop e party sempre nello spazio Efesto House in via Castiglione 35 a Bologna, e a ingresso gratuito.

Il primo ospite sarà Francesco Costabile, il regista di stanza a Bologna che per il suo film ’Familia’ correrà agli Oscar per l’Italia. Tra l’altro Costabile già alle 10,30 sarà al Modernissimo per presetnare il film nell’ambito del ciclo ’I(n)soliti ignoti’ dedicato ai nuovi protagonisti del cinema italiano. Tornando al programma dei ’Mestieri del cinema’ il regista alle 16,30 terrà un talk dedicato alla visione d’autore. Poi a seguire, alle 18.15, ci saranno Simone Bachini (produttore, David di Donatello) e Giovanni Galavotti (sceneggiatore de L’Uomo che verrà di Giorgio Diritti), protagonisti di un dialogo sul rapporto tra scrittura e produzione, a partire da un film che ha segnato la storia recente del cinema italiano.

"Le Giornate dei Mestieri nascono come progetto aperto rivolto ai ragazzi dai 18 ai 30 anni che desiderano entrare nel cuore dei processi creativi e produttivi del cinema – racconta il presidente di Icnn Francesco Meatta – e il successo dell’iniziativa è già tangibile perché a una settimana dal lancio, la maggior parte dei posti disponibili è stata prenotata, a conferma della forte attesa del pubblico giovane e della comunità creativa". In programma altri tre appuntamenti il 12, 19 ottobre online e 2 novembre in sede, con talk, masterclass, laboratori pratici e momenti esperienziali. Accanto agli ospiti d’eccellenza, interverranno anche Roberto Cimatti (direttore della fotografia candidato David di Donatello e Nastro d’Argento), Massimo Malucelli (attore allievo diretto del premio Oscar Nikita Mikhalkov e docente di recitazione), Federico Basagni (scenografo e project designer dell’evento) e i docenti Icnn. "Vogliamo diventare un punto di riferimento nazionale per la formazione e per la sperimentazione cinematografica, restituendo valore e futuro a un settore che ha bisogno di coraggio e visione" conclude Meatta. Info amministrazione.icnn@gmail.com e su www.icnn.it

b. c.