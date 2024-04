Aprono le iscrizioni al premio d’arte Ilario Rossi

Torna il Premio Ilario Rossi, appuntamento fisso del panorama artistico bolognese. Il Premio nasce per valorizzare la cittadina di Monzuno, quale ospitale terra di artisti nel campo della pittura, della scultura, della musica. Qui soggiornarono a lungo famosi pittori, ora scomparsi, attratti dalla pace e dalla bellezza dei luoghi. Il Circolo Artistico Ilario Rossi, che porta il nome del pittore e incisore bolognese, è stato costituito nel 2000 con l’intento di divulgare le arti visive, organizzando mostre di pittura e scultura.

"Siamo orgogliosi di questa iniziativa realizzata in collaborazione con il circolo artistico dedicato al grande pittore – racconta l’Assessore alla cultura Ermanno Pavesi –. Ringrazio anche il figlio Antonio che è sempre disponibile a supportare la nostra iniziativa". Il concorso è rivolto a opere da studio di pittura, scultura, grafica e acquerello. Al concorso possono partecipare artisti italiani e stranieri, purché residenti in Italia e ogni artista può presentare due opere a tema libero. Le opere dovranno essere consegnate, unitamente alla scheda di adesione, presso la Sala Ivo Teglia in via Giuseppe Bertini 3/b, nei giorni 27 e 28 aprile dalle ore 8.30 alle ore 12. L’esposizione verrà inaugurata sabato 4 maggio alle 17 alla Sala Ivo Teglia dove le opere pervenute rimarranno in mostra fino al 19, fino al momento della premiazione alle ore 17. La giuria sarà composta da esperti e professionisti del panorama artistico e culturale e selezionerà i vincitori dei premi. Il Premio Ilario Rossi ha un valore di Euro 1.500. Altri tre premi del valore di 300 Euro cadauno verranno rispettivamente assegnati alle categorie espressive in mostra (pittura, scultura, grafica). Per informazioni: 3488430518.