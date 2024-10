Aradori a Bar Carlino: "Basket City e il Bologna. Qui lo sport è davvero a livelli internazionali"

di Mariateresa Mastromarino

"Bologna è la città dello sport, per eccellenza: è davvero la basket city senza eguali in Italia, ma ora è internazionale anche grazie al calcio". Parola di Pietro Aradori, simbolo della Fortitudo e mvp italiano dell’ultimo campionato della serie A2, che sarà ospite del terzo evento di Bar Carlino, l’evento che accompagna il Bologna calcio prima di ogni partita Champions, nella cornice di Neri Pasticceria Caffetteria, in via Saragozza 81. Qui, martedì pomeriggio (dalle 18 alle 19), ci sarà la Guardia biancoblù a farci compagnia.

Aradori, dal campo da basket a quello da calcio, solo per commentare i rossoblù tra le stelle d’Europa.

"Sarò dei vostri in puntata. Mi piace molto l’idea. Non vedo l’ora di essere lì".

Parleremo delle Due Torri sportive: da campione, quanto è importante avere una città che trasuda sport?

"Prima vivevo questo clima da esterno, ma da 7-8 anni vivo qui e ne sono immerso: Bologna è Basket City per eccellenza, unica nel nostro Paese. Ma la verità è che questa è la città dello sport a tutto tondo, perché nonostante il basket faccia da padrone, si respira sport in tutti gli angoli".

Ora anche il calcio è tra i più forti del mondo. Come vede il percorso dei rossoblù?

"La stagione scorsa è stata incredibile, al punto tale da portare il Bologna in Champions League. Un traguardo straordinario e anche inaspettato".

Ma in cui tutti speravano.

"In tanti ci credevano, a partire dalla società e dai giocatori, uniti al tifo. Il livello in Champions è altissimo".

Il Bologna ne è all’altezza?

"È e sarà una bella sfida per il Bologna, non solo perché potrà andare in trasferta, giocando in stadi storici e sfidando i più forti del mondo nella competizione calcistica più importante del mondo, ma anche perché dovrà affrontare i big in settimana e poi confrontarsi con le squadre italiane nel weekend. Gli avversari potranno dire: ’Il Bologna è in Champions League’".

Torniamo al basket: quando la rivedremo sul parquet?

"Nel giro di qualche settimana: la riabilitazione sta andando bene e le tempistiche sono state rispettate (Aradori è fermo da giugno a causa della rottura del tendine d’achille, ndr)".

Porterà un po’ di ’Champions’ a Palazzo?

"Ogni volta che scendiamo in campo, lo facciamo per portare in alto il nome della città, ma soprattutto per omaggiare la maglia dell’Aquila. E giocare in Fortitudo vuol dire essere fortunati, basta guardare la tifoseria".

Quanto è importante la Fossa?

"Il sostegno e il tifo sono incredibili, da sempre, a prescindere dal campionato: ora non siamo in A1, ma il supporto non manca mai. L’atmosfera è magica. Noi diamo il massimo e la Fossa anche".

Lei sta dando il massimo anche nella moda. Ci parla della sua linea di streetwear?

"Si chiama ’Doggy’, come il mio cane e come il mio soprannome, nato durante i ritiri estivi della Nazionale. La moda è, con il basket, la mia passione e nel 2023 ho deciso di creare questa linea di streetwear: sono partito dalle magliette e lunedì scorso sono usciti anche felpe e cappellini. Un desiderio che non sono mai riuscito a soddisfare, che ora invece è realtà".