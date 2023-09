Arbusti nel letto del Rio Maggiore: "Così si rischia un’altra alluvione"

Secondo Fratelli d’Italia la crescita smisurata della vegetazione lungo le sponde del fiume Reno è stata una delle cause che in appennino ha creato l’alluvione dello scorso maggio e che, più in generale, genera delle anomalie nel corso del fiume e dei suoi affluenti, soprattutto quando si parla dei piccoli affluenti che attraversano i paesi e poi si immettono letto principale.

Per questo motivo la capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale Marta Evangelisti ha presentato una interrogazione a risposta scritta alla giunta guidata dal presidente Stefano Bonaccini. In particolare l’esponente del centro desta ha preso ad esempio la situazione del Rio Maggiore, un torrente che passa nel centro di Porretta Terme. In alcuni tratti le due rive sono completamente invase dagli arbusti e questo ha generato una serie di disagi agli abitanti delle casa vicine al letto del fiume. "La mancata manutenzione degli alvei – si legge nell’interrogazione - comporta la crescita di vegetazione, anche significativa sia all’interno del fiume che nell’area golenale; tale vegetazione costituisce un freno nei confronti del naturale deflusso delle acque e la verosimile concausa delle recenti esondazioni di maggio".

Una posizione molto chiara e che lascerebbe intravedere una responsabilità anche da parte della Regione e della Città Metropolitana, i due enti che hanno la principale responsabilità nel conservare la normale circolazione delle acque.

"Invece di polemizzare sempre con il governa – spiega Evangelisti – sia la Città Metropolitana che la Regione farebbero bene ad intervenire concretamente sui territori sia in proprio, facendo effettivamente sfalci e manutenzione stradale sia attivando gli enti competenti per quanto riguarda gli alvei e le sponde fluviali, come possiamo vedere in tutti i fiumi, compreso il Rio Maggiore che scorre all’interno di un paese di montagna". Al dì la della polemica politica la questione sta assumendo una dimensione importante anche sul web con gli abitanti di diversi paesi dell’appennino che stanno postando immagini di cespugli che ospitano anche tane di roditori come i topi, un animale che notoriamente è un vettore di alcune malattie.

Massimo Selleri