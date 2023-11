Arcangeli e quella provincia centro del mondo

L’omaggio non poteva che essere ospitato all’Archiginnasio. Perché qui Francesco Arcangeli studiò e tenne conferenze ma soprattutto perché qui è accolto, per volontà della sorella Bianca, ed è stato catalogato il ricchissimo fondo di famiglia costituito da carte, documenti e soprattutto libri: 17mila volumi, 2.500 periodici e un centinaio di pubblicazioni antiche.

Il 14 febbraio del prossimo anno ricorre il cinquantenario della scomparsa di Francesco e fino allora sarà visitabile nel Quadriloggiato superiore la mostra curata da Marco Antonio Bazzocchi e Filippo Milani che si apre domani alle 17. Si intitola ‘Francesco Arcangeli: le province dell’arte’ e racconta in dieci bacheche e secondo un criterio non cronologico l’avventura intellettuale del critico d’arte, facendo in qualche modo riferimento ai suoi straordinari fratelli: il poeta Gaetano, il musicista Nino e, appunto, Bianca a sua volta artista e custode di quelle memorie. Vocazioni diverse che si riunivano in un comune sentire. Il titolo non tragga in inganno: la provincia come l’intendevano l’ultimo degli Arcangeli (Momi per gli amici) e il suo maestro Roberto Longhi (che coniò il concetto artistico di Padania) era in realtà un luogo centrale in cui si creavano affinità anche attraverso il coinvolgimento di artisti non affermati.

Il tributo non si ferma qua: di recente le sue carte sono state raccolte e pubblicate negli Archivi storici regionali e presto usciranno due volumi, uno dedicato agli epistolari e l’altro alle poesie. Perché la letteratura ha sempre esercitato una forte suggestione nella produzione di Momi, che fu anche poeta. Bazzocchi racconta di aver iniziato a frequentare l’appartamento degli Arcangeli in Strada Maggiore negli anni ‘90 quando Ezio Raimondi lo incaricò di occuparsi di un’esposizione dedicata a Gaetano che in effetti si tenne proprio all’Archiginnasio. E lì venne per la prima volta in contatto con i tanti materiali di famiglia.

La mostra si articola, spiega Milani, secondo il concetto del ‘tramando’ e cioé dell’esistenza di quei fili magari sommersi che legano artisti di epoche diverse. Una teoria che ha fatto di Arcangeli un grande irregolare, un ’anarchico’ come lui amava dire di sé. E così dopo una prima bacheca più cronologica (dove comunque appare un’edizione di ‘Poesie a Casarsa’ con dedica ai professori del Pasolini studente universitario) si passa a una sezione che analizza il rapporto che il critico leggeva fra pittura impressionista e poetica simbolista. Largo spazio ovviamente all’Informale e all’opera di Ennio Morlotti, che furono per Momi terreno di studio approfondito e che in qualche modo coinvolsero Giovanni Testori. E ancora Wiligelmo e lo sviluppo dell’arte padana, la figura di Annibale Carracci letta ripensando a Caravaggio, Aspertini, Crespi...E infine Giorgio Morandi di cui Arcangeli curerà una monografia contestata dall’artista, ma attorno al quale si agitano i riferimenti a Elliott e Montale. Insomma, una preziosa testimonianza su un critico che, dalla metà degli anni ‘40, seppe lavorare su quell’idea di discontinuità tanto cara agli storici dell’arte contemporanei.