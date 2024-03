Archiginnasio d’oro a Prodi. Ancora scontro in Comune

È ancora bagarre in Consiglio comunale sulla volontà di attribuire l’Archiginnasio d’oro a Romano Prodi (foto). L’ultimo atto ieri pomeriggio, durante la commissione consiliare ’Affari generali e istituzionali’, con il botta e risposta tra i consiglieri Stefano Cavedagna e Michele Campaniello, rispettivamente capigruppo di Fratelli d’Italia e del Partito Democratico.

Per il meloniano quella di assegnare la massima onorificenza culturale e scientifica bolognese all’ex premier resta "una scelta divisiva". "Lepore si comporta da padre padrone – sferza Cavedagna –. Se avesse voluto una condivisione, ne avrebbe parlato con le minoranze: ha perso l’ennesima occasione per costruire un dialogo. Nel pieno rispetto per il percorso professionale e universitario di Prodi, non voteremo a favore del conferimento dell’Archiginnasio d’Oro. Gli incarichi di governo ricoperti e le posizioni politiche assunte negli anni sono legittime, ma distanti dal nostro pensiero politico". Per Cavedagna, inoltre, "le onorificenze dovrebbero servire per unire" e non essere una "clava politica".

Un intervento giudicato "scorretto" da Campaniello: "Bologna dovrebbe fregiarsi solo per avere tra i residenti una figura illustre come quella di Prodi – ribatte il consigliere del Pd–: l’unico motivo per cui Fratelli d’Italia si oppone è perché l’ex premier ha idee e posizioni politiche diverse". Fanno eco gli altri dem Vincenzo Naldi, Roberto Fattori e Cristina Ceretti, che considerano "miope non riconoscere la caratura" di Prodi. Un tema che continua a dividere la politica bolognese, insomma, dopo che anche nella Lega si era acuita la frattura tra chi non si definisce a favore e il consigliere Giulio Venturi, invece favorevole, nonostante il centrosinistra possa contare sulla forza dei numeri per vedere passare la delibera.

fra.mor.