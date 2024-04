Archimede, gli studenti si mescolano

Per un giorno lingua, compagni di classe e professori non sono più gli stessi. Succede oggi dalle 8,45 alle 11 all’istituto superiore Archimede di San Giovanni in Persiceto con la giornata ‘Clil Shake’, ovvero una esperienza di apertura delle classi, dei ruoli e delle lingue’.

"Il ‘Clil Shake’ – spiegano all’Archimede – è sinonimo di condivisione dei percorsi attuati nel nostro istituto secondo la metodologia del Clil, (Content and language integrated learning) arricchito quest’anno per la seconda volta dalla sezione di internship internazionale. Una occasione di confronto che coniuga l’apprendimento delle lingue straniere calate in una situazione comunicativa naturale. E che, nel vero spirito della metodologia ‘Clil’, pone gli studenti al centro del processo di insegnamento e apprendimento". "Protagonisti della mattinata – affermano il dirigente scolastico Vincenzo Tinaglia e la referente Clil di istituto Rossella Terreni – sono dunque gli alunni che hanno svolto moduli CliI. Le classi si aprono: i gruppi classe ufficiali si disfano e si rimescolano, gli studenti prendono la parola per farsi ora presentatori dei propri lavori, ora ascoltatori degli interventi altrui".

Il ‘Clil Shake’ vede quest’anno la partecipazione del liceo scientifico (sezione c), del liceo linguistico (sezioni d, e, f) e della sezione tecnica di amministrazione finanza e marketing per un totale di 11 classi, composte da 220 studenti, e 12 argomenti in programma.

"Il ‘Clil Shake’ – chiudono Tinaglia e Terreni – è un’iniziativa originale dell’istituto Archimede che vogliamo far conoscere per le sue molteplici finalità di emancipazione della persona in senso lato e democratico, di sviluppo delle competenze linguistiche, disciplinari, trasversali e professionali".

p. l. t.