Archioviozeta rilegge le Baccanti nell’antica Kainua

Domani e sabato, alle 19, al MNEMA Museo Nazionale Etrusco Marzabotto, archiviozeta porta in scena Baccanti di Euripide, uno dei testi fondamentali del teatro antico, un inno alla vita indistruttibile, un capolavoro poetico e filosofico contemporaneo. Nella suggestiva cornice dell’area archeologica etrusca di Kainua, al tramonto, la sfida sarà quella di provare a rileggere la tragedia con occhi nuovi, cercando di rimuovere il deposito di immagini stereotipate accumulatesi nel corso del tempo: andare al cuore dell’antico edificio tragico per far emergere nuove vie sia per quanto riguarda l’analisi del testo che la messa in scena.

Lo spettacolo ci porta in un mondo ambiguo e misterioso che Euripide, con estrema saggezza, dissemina di tranelli, false piste, equivoci, pericoli. Baccanti è quindi, prima di tutto, una riflessione sul teatro e il suo doppio, sul vedere e sull’illusione di vedere.

Anche per questo, nell’allestimento, Dioniso è interpretato – in simbiosi – da un’attrice e da un attore contemporaneamente, a significare la natura doppia, imprendibile, androgina e instabile del dio fanciullo e toro, sacerdote e regista. Penteo invece è interpretato da un’attrice che impersona un uomo che si traveste da donna: la stessa attrice, nella scena finale, andrà a interpretare anche la madre Agave.

Lo spettacolo, con regia e drammaturgia di Enrica Sangiovanni e Gianluca Guidotti, nasce nel 2023, pensato per Villa Aldini e da lì è proseguito nel 2024 con un nuovo allestimento in uno spazio molto suggestivo: la ex chiesa di San Mattia di Bologna in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna.