L’architetto Luca Drago: “Nuovo stadio in periferia e collegato con il tram. Il Dall’Ara? Un giardino”

Bologna, 27 agosto 2025 – La casa dei rossoblù resta sotto i riflettori, divisa tra l’ipotesi già in ballo del restyling del Dall’Ara – pista più complessa da percorrere, se non si troveranno le risorse necessarie – e quella di un impianto ex novo. Il tutto mentre all’orizzonte si profila anche una terza ipotesi, non esclusa neppure dal sindaco Matteo Lepore, di un mini-restyling.

Architetto Luca Drago, cosa ne pensa di quest’ultima eventualità?

“Anche un intervento meno incisivo potrebbe risultare comunque complesso. Mettere mano a un edificio soggetto a vincolo storico-architettonico mal si concilia con le funzioni commerciali e le necessità di uno stadio moderno. Un intervento più leggero, suppongo, potrebbe limitarsi al mantenimento dell’attuale copertura, senza ampliarla: scelta poco sostenibile per il risultato finale. Investire risorse in un edificio che non riesce a sviluppare appieno il suo potenziale rischia di essere difficile in termini di equilibrio economico-finanziario”.

Quali caratteristiche dovrebbe avere, quindi, un nuovo stadio?

“Comfort e dimensioni adeguate. La copertura è il primo elemento da valutare: oggi lo stadio accoglie molte famiglie e non è pensabile restare sotto la pioggia per 90 minuti. Serve un impianto che inviti le persone a entrare per vivere un’esperienza piacevole, non solo legata alla partita, ma a tutto ciò che ruota intorno all’attività sportiva”.

E sulla zona in cui poggiare la prima pietra?

“Bisognerebbe prima trovare il luogo giusto e poi pensare all’edificio in sé. Sarebbe però necessario puntare su una zona ben collegata al contesto bolognese, per non costruire una cattedrale nel deserto. Un’area in cui la realizzazione di un nuovo stadio possa funzionare da volano: un collegamento con il tram, fra le altre cose, potrebbe essere un elemento vantaggioso da sfruttare”.

Il Dall'Ara in versione giardino, una delle ipotesi per dare una nuova vita allo stadio di Bologna

Nel caso questa ipotesi si concretizzasse, il Dall’Ara rimarrebbe orfano del suo Bologna. Lei aveva pensato a un progetto dieci anni fa proprio per dare allo stadio un nuovo scopo. Di cosa si tratta?

“Quando è stato costruito, il Dall’Ara si trovava in aperta campagna. Oggi, invece, è a tutti gli effetti parte integrante della città, inserito all’interno di un quartiere residenziale. La mia idea sarebbe quella di un vero e proprio recupero, come quello che è stato fatto, per esempio, con l’High Line di New York”.

In che modo si potrebbe trasformare questa visione in realtà?

“In primis, riportando il monumento alla sua essenza e al suo splendore originario. Poi, trasformando l’invaso in un parco urbano, o meglio, in un polmone verde per usi giornalieri e non saltuari. Un luogo a misura di quartiere, che non attiri più 10.000 auto in una sola serata, con tutti i problemi che questo comporta per la vivibilità della zona. Un posto in cui si possa fare attività sportiva all’aperto e che possa ospitare piccoli eventi”.

Un salto nel futuro, ma con quali caratteristiche?

“Il manto erboso si potrebbe qualificare con specchi d’acqua e nuovi alberi. Mentre gli spalti, oggi semplicemente delle gradinate, potrebbero essere riempiti con vasi e dune di sabbia o terra, generando una sorta di nuovo catino verde. Si potrebbero prevedere percorsi in salita e discesa in cui correre o muoversi in bicicletta. Un polmone verde in una zona dove oggi ce n’è sempre più bisogno. Un progetto che ritengo valido oggi più che mai”.