Architettura sacra, si chiude il convegno a palazzo Magnani

Negli spazi tardorinascimentali di Palazzo Magnani si svolgerà oggi (inizio alle 9:30) la seconda e ultima giornata del convegno internazionale The Churches and the City. L’evento nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento di Architettura dell’UniBo e Centro Studi ’Cherubino Ghirardacci’ e ha come obiettivo quello di riportare al centro del dibattito urbanistico il rapporto tra gli edifici di culto e la città. Partendo dal passato, si cerca di guardare al futuro di questa relazione, tenendo presente i radicali cambiamenti della compagine sociale, dell’accelerazione tra secolarizzazione e postsecolarizzazione, della definitiva distinzione tra comunità civile e comunità religiosa, tra religione e cristianesimo. Tra i vari interventi è previsto anche quello di don Luca Franceschini (foto), direttore dell’Ufficio nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di culto della Cei. Il convegno vede tra gli organizzatori Luigi Bartolomei, presidente del Centro Studi Ghirardacci e Giovanni Leoni, professore di Storia dell’Architettura dell’Ateneo di Bologna.

m. s.