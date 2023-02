"Archiviare i Si Cobas". Presunti ricatti a ditte della logistica, indagine dimezzata a Bologna

"Archiviare i Si Cobas" Presunti ricatti a ditte della logistica, indagine dimezzata

Bologna, 17 febbraio 2023 – Archiviare: è la richiesta del sostituto procuratore Antonello Gustapane per le accuse di associazione a delinquere ed estorsione nei confronti di quattro sindacalisti di Si Cobas, tra cui Simone Carpeggiani, coordinatore provinciale e consigliere nazionale della sigla. A loro, a marzo dell’anno scorso lo stesso pm inviò l’avviso di fine indagine. Indagine in cui erano coinvolti anche sette imprenditori, rappresentanti di ditte o consorzi di logistica di Interporto e dintorni. Gli undici indagati erano accusati di avere messo in piedi un "sistema corrotto" in cui gli imprenditori, per evitare scioperi o blocchi delle loro aziende, sarebbero stati costretti a sborsare denaro, dare benefit o assumere operai indicati dal sindacato. Le accuse, a vario titolo, erano quella appunto di associazione a delinquere finalizzata all’estorsione e quella di corruzione tra privati: quest’ultima rimane in piedi nei confronti dei quattro sindacalisti, così come uno dei capi d’imputazione per estorsione. "Il 31 gennaio 2023, a seguito del respingimento della richiesta di misure depositata dal pm Gustapane nei confronti del sindacato Si Cobas nella persona di sindacalisti, coordinatore e delegati – afferma lo studio legale Prosperi, che assiste i quattro sindacalisti –, il giudice per le indagini preliminari Claudio Paris...