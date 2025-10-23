L'arcivescovo di Bologna Zuppi cambia dopo anni i suoi vice

Bologna, 23 ottobre 2025 - L'arcivescovo di Bologna cardinale Matteo Zuppi, cambia, dopo molti anni, i suoi due vice rinnovando la sua "squadra di governo" della diocesi.

Monsignor Roberto Parisini avrà la delega all'Amministrazione (al posto di monsignor Giovanni Silvagni, nominato dal cardinal Caffarra nel 2011), don Angelo Baldassarri alla Sinodalità (al posto di monsignor Stefano Ottani, in carica dal 2016). I due vicari generali, di fatto i vice del vescovo.

Le nomine sono state comunicate da Zuppi al termine della messa celebrata in San Pietro in occasione della festa della dedicazione della Cattedrale. Scelti anche i vicari episcopali, il moderatore della curia e il segretario generale: per quest'ultima carica è stato scelto un laico, il dottor Stefano Cavalli.

Don Massimo D'Abrosca sarà vicario episcopale per il settore Comunione, don Matteo Prosperini per il settore Carità, don Davide Baraldi Vicario per la Formazione Cristiana (confermato), don Stefano Zangarini per la Testimonianza nel Mondo (confermato), suor Chiara Cavazza direttrice dell'Ufficio diocesano per la Vita consacrata (confermata). L'arcivescovo ha, inoltre, nominato monsignor Giovanni Silvagni moderatore della Curia.