Arcoveggio, assalto alle Poste. Ufficio distrutto, bancomat esploso

Furto con spaccata, poco dopo la mezzanotte, in via dell’Arcoveggio. I ladri, con i volti coperti, sfondano la vetrata di Poste Italiane con l’auto, usandola come ariete, e poi si fiondano sul bancomat, facendolo saltare in aria con del materiale esplosivo. Preso il bottino la fuga, il tutto sotto le telecamere di videosorveglianza dell’ufficio postale.

Una notte folle quella fra venerdì e sabato. Poco dopo la mezzanotte, infatti, l’operatore addetto al sistema di sorveglianza di Poste Italiane ha segnalato che c’erano due soggetti travisati che cercavano di manomettere il Postamat dell’ufficio postale di via dell’Arcoveggio, al civico 74.

Ma poi i ladri hanno deciso di passare alle maniere forti, usando un’auto come ariete per sfondare le vetrate vicine all’ingresso dell’ufficio postale. Ingenti i danni.

Poi, armati di miscela esplosiva, hanno fatto saltare in aria lo sportello per prelevare i soldi. Così sono scappati con il bottino, ancora da quantificare secondo la responsabile dell’ufficio postale. Sul posto, oltre le guardie di vigilanza privata notturne, anche le pattuglie della polizia e la Scientifica per fare il sopralluogo. Grossi danni per l’ufficio, che nella giornata di ieri è rimasto chiuso. Nella mattinata, i passanti e i cittadini sono erano increduli alla notizia dell’assalto notturno.

Per ricostruire nel dettaglio le dinamiche del fatto sono in corso indagini, da parte della polizia, anche attraverso le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti all’ufficio postale. Una di queste è posizionata proprio vicino alle vetrate sfondate e distrutte.