Ardito: "La storia si impara camminando"

I due anni che sconvolsero l’Appennino, il suo territorio e la sua geografia umana. Li racconta Stefano Ardito nel suo libro Guerra in Appennino – 1943-1945: lotta per la libertà, un viaggio in 16 quadri da Sud a Nord, seguendo la linea del fronte e il filo delle storie che hanno intrecciato i destini di vittime e carnefici, soldati e civili, eroi e vigliacchi. Ardito, giornalista, scrittore e videomaker, prolifico autore di guide escursionistiche e storico dell’alpinismo, ha messo a frutto la sua conoscenza enciclopedica della dorsale appenninica e ha ripercorso i luoghi della memoria ricostruendo le vicende di militari alleati, partigiani e nazifascisti, oltre che degli incolpevoli abitanti di quelle terre. L’autore ne parlerà oggi alle 17.30 nella nuova sede del Cai in via dei Fornaciai 25A, che apre al pubblico per questo evento inaugurale. L’ingresso è libero.

A chi è rivolto questo libro?

"Sicuramente – spiega Ardito – una fetta di pubblico importante è rappresentata dagli escursionisti che frequentano l’Appennino dal Molise in su perché molti di loro non sanno che 80 anni fa in questi luoghi c’è stata una storia difficle e dolorosa che vale la pena conoscere. Ma è rivolto anche agli amministratori di questi territori perché ci sia una spinta al recupero, anche al Cai stesso, che solo da poco ha iniziato a intervenire seriamente".

Si può studiare la storia anche camminando? E cosa si impara che non si può trovare sui libri?

"La storia si può certamente studiare camminando, lo vediamo dal successo dei cammini, come la Via degli dei o quella della lana e seta. Andare piano consente da una parte di leggere il territorio e di capire ad esempio perché attaccare quella cima o difendere quella posizione fosse tanto importante, poi permette di vedere opere piccole come la trincea, la postazione, il casale bruciato o quello dove sono state fucilate delle persone, come successo in molti luoghi dell’Appennino. Andare piano significa immergersi nel paesaggio".

Lei dedica un capitolo all’eccidio nazifascista di Marzabotto, che qui viene sempre commemorato con grande partecipazione. Oltre alla ritualità della memoria, cosa resta sul nostro territorio di quelle stragi di civili?

"Io mi sono trovato due mesi fa a presentare il libro in una scuola di Sarzana e c’era un signore di 86 anni, sopravvissuto alla strage di Sant’Anna di Stazzema. Ha una storia spaventosa: erano rimasti rinchiusi in casale di pietra, lui venne nascosto in nicchia e vide uccidere gli altri col lanciafiamme. Il racconto di questi testimoni sicuramente è preziosissimo, ma ormai si va a esaurire per ragioni anagrafiche. Sicuramente nei luoghi degli eccidi ci sono percorsi molto interessanti ed è qualcosa di tragicamente ironico il fatto che i sentieri di Monte Sole e Sant’Anna rivelino posti bellissimi: chi li percorre impara sicuramente qualcosa, come chi va a a visitare il campo di concentramento di Auschwitz".