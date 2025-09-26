Ardone: "Racconto il presente"

Kostya è un bambino ucraino in fuga dalla guerra, che arriva a Napoli per cercare la nonna Irina. Trova accoglienza da Vita – la signora per cui lavora la nonna – segnata dal dolore della morte di un figlio. Si intitola Tanta ancora Vita (Einaudi), l’ultimo romanzo di Viola Ardone. Oggi, alle 20,30, l’autrice lo presenta all’Oratorio San Filippo Neri nell’ambito della programmazione curata da Mismaonda con la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. A moderare l’incontro è Elettra Dòmini di Giovani Reporter: "Una presentazione non mediata dal filtro adulto – sorride Ardone, scrittrice, ma anche professoressa di Lettere al liceo –, sicuramente più vera e vivace".

Che cos’è il filtro adulto?

"Il filtro adulto è fatto anche di molti pregiudizi. Bambini e adolescenti ne hanno meno, sono meno strutturati, più flessibili, mentalmente e fisicamente, e anche più disponibili all’ascolto".

Il personaggio di Kostya è ispirato a una storia vera?

"Dopo i primi mesi di invasione russa, ho scritto un articolo su un bambino che aveva intrapreso da solo un viaggio dall’Ucraina a Bratislava. Era stato messo su un treno senza protezione. Mi ha fatto pensare a un mio precedente romanzo, Il treno dei bambini. E mi ha colpito che certi eventi si ripetano nella storia, purtroppo non in meglio. Da lì è nata l’idea di raccontare il viaggio di questo bambino immaginario, seguendolo per capire dove sarebbe arrivato. Il racconto poi prende forma anche attraverso la voce di Vita e di Irina". È stato difficile scrivere questo romanzo, che tocca un conflitto ancora in corso?

"Sì, è stato difficile perché sono uscita dalla seconda metà del Novecento, la mia comfort zone. Qui ho cercato di raccontare il presente, le nostre paure, il nostro senso di solitudine, ciò che resta della solidarietà. È stato come guardarci allo specchio".

Ci sono elementi autobiografici nei personaggi di Irina e Vita?

"Irina nasce dall’incontro con tante donne ucraine. Vita, invece, è una signora di mezza età che vive in un quartiere borghese di Napoli – è la voce che più mi somiglia –. È una donna contemporanea, che affronta il dolore personale e quello collettivo, fino a scivolare in una forma di depressione".

Che insegnante è?

"Cerco di essere accogliente. L’ascolto deve essere reciproco: se voglio essere ascoltata, devo prima ascoltare i ragazzi". Trova ispirazione dai suoi studenti?

"Non in modo diretto, ma a volte nei loro scritti emergono espressioni bellissime. Le annoto in un quadernetto, non per farne letteratura, ma perché mi piace conservarle. Una mia studentessa ha detto: ‘Mi raccomando, quest’anno niente autocompiacimenti letterari’. È diventato il nostro mantra. Come si fa a non amarli?".