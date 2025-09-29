Area attrezzata per i camper,. Comune selezionato dal ministero

Il Comune di Monghidoro è stato selezionato dal Ministero del Turismo attraverso il bando "Aree di sosta camper". Il paese continua infatti a investire sul turismo e ha candidato questo progetto per realizzare la nuova area camper attrezzata in prossimità del Parco La Martina, a pochi passi dall’omonimo campeggio. Un intervento dal valore complessivo di 150mila euro, reso possibile anche grazie al cofinanziamento di 30mila euro da parte del Ministero del Turismo nell’ambito del programma nazionale per lo sviluppo del turismo di prossimità, sostenibile e all’aria aperta. L’opera, sviluppata dallo studio di progettazione Lado Architetti, prevede la creazione di 20 piazzole attrezzate, dotate di sistemi innovativi per la gestione degli accessi, delle prenotazioni e dei pagamenti, oltre a un moderno camper service per carico e scarico. L’area sarà completamente automatizzata, videosorvegliata, accessibile anche a persone con disabilità e arricchita da servizi digitali, colonnine di ricarica elettrica e connessione wi-fi.

Il progetto si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione del Parco e del Camping La Martina, già finanziato da un altro bando promosso dal Ministero del Turismo al quale il Comune ha partecipato con il progetto "AppenninOpenair" e che mira a valorizzare un’area già fortemente connessa con la rete di cammini e itinerari escursionistici (tra cui la Flaminia Minor e la Ciclovia dell’Idice) e integrata nei progetti Bomba – Bologna Montana Bike Area – e Bologna Montana Art Trail, che rendono l’Appennino bolognese un punto di riferimento per il turismo outdoor. "Con questo intervento intendiamo valorizzare il nostro patrimonio naturalistico e culturale, favorendo un turismo sostenibile e di qualità che potrà portare benefici concreti all’economia locale, dall’ospitalità alla ristorazione, dall’artigianato ai prodotti tipici", sottolinea la sindaca Barbara Panzacchi.

Zoe Pederzini