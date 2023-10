Area chiusa, il nodo dei tempi. Summit con le categorie

Il sindaco Matteo Lepore incontrerà i commercianti entro la fine di questa settimana. La data non è ancora stata fissata, in attesa di capire tempi e modalità dei monitoraggi e delle cure alla Garisenda. Al momento l’area sotto la Torre resta chiusa per questa settimana, mentre ancora non si è definito se l’isolamento dell’area continuerà a oltranza. Da quello che filtra, visto che il primo cittadino ha intenzione di vedere le associazioni di categoria, la maggior parte degli interessati si aspetta che le transenne non verranno tolte così presto. E, intanto, già si ragiona del futuro, con la possibilità – paventata da Lepore – di pedonalizzare anche l’area sotto le Due Torri, deviando (come già sta succedendo ora) anche il percorso degli autobus.

"Oggi si è in emergenza e non si può fare altrimenti. La Garisenda ha la priorità su tutto", dice il presidente di Ascom, Enrico Postacchini, che ricorda come "in tempi non sospetti, ai tempi di Cofferati, producemmo un lavoro corposo in cui le aree monumentali venivano salvaguardate rispetto alla mobilità con mezzi più leggeri e interscambio alle porte. Avevamo già immaginato come preservare il nostro centro storico".

Ora, che la Garisenda sia sorvegliata speciale e la zona della Torre è stata chiusa al traffico per sicurezza, "la questione va gestita in modo intelligente: le pedonalizzazioni non sono un tabù per noi, ma devono essere supportate da servizi, scambio intermodale, il punto è rendere agibile per cittadini la fruizione dei luoghi". Insomma, spiega il numero uno dei commercianti, "se si chiude una via, ma non ci sono parcheggi adeguati, quella via viene scartata. Servono più parcheggi: sempre in quel lavoro di venti anni fa venivano individuate 60 aree tra il centro e la tangenziale per realizzare parcheggi interrati".

Più attendista Loreno Rossi, direttore di Confesercenti: "Una pedonalizzazione completa è difficile. Bisogna capire dal punto di vista tecnico se le oscillazioni sono colpa dei bus o no. Non correrei troppo, insomma...". Per il resto anche Rossi guarda al passato: "I minibus? Avrebbero meno impatto, ma non bastano. In realtà abbiamo perso due grandi occasioni: il metrò e il Passante Nord". Non manca, una postilla. Questa volta sui fondi: "Lepore dice che può fare da solo con una raccolta fondi modello Nettuno... Ma se il governo ci dà 5 milioni di euro – incalza Rossi – li porterei a casa. Evitiamo, almeno sulla Garisenda, competizioni politiche". Amilcare Renzi, segretario Confartigianato area metropolitana, non discute l’importanza della Garisenda e il valore storico e architettonico: "Va salvaguardata in primis la sicurezza dei cittadini. Ma se l’area sarà isolata più a lungo, le attività della zona vanno risarcite".

La pedonalizzazione futura? "Se togli i bus si avranno disagi. Ma ora la priorità è la messa in sicurezza della Torre".

Infine la Cna. "Siamo decisamente preoccupati per la Garisenda. E in quell’area, ora chiusa, ci sono anche alcune nostre attività, una proprio sotto la torre degli Asinelli – spiega il direttore bolognese Claudio Pazzaglia –. Quindi ascolteremo cosa ci dirà il sindaco in quest’incontro in settimana. Meglio pedonalizzarla quell’area che chiuderla, quello sì. Da un male può nascere anche un buona soluzione".