Area per cani contestata. Vandalizzato il cantiere

Vandalismi e danneggiamenti alcune notti fa a Savigno hanno bloccato il cantiere di realizzazione di una contestata area di sgambamento cani in corso di realizzazione in una porzione del parco della Casellina (nella foto). Recinzione sfondata, cartelli strappati, betoniera rovesciata e altri gesti vandalici hanno indotto il Comune di Valsamoggia a sospendere temporaneamente i lavori relativi ad un’opera richiesta da tanti proprietari di cani e anche da associazioni animaliste, ma contestata (civilmente) dal gruppo Cittadini per Savigno e anche dall’ex sindaco Roberto Tedeschi, che spiega che non ha "nulla da dire sulla volontà di definire un’area di sgambamento. Ma mi permetto di contestare la scelta del luogo", sostiene Tedeschi, che ricorda come già in passato quest’area centrale fosse stata preservata da piani edificatori.

Rincara la dose Daniela Bartolini, portavoce del gruppo Cittadini per Savigno: "Ci domandiamo come il Comune abbia potuto partorire una simile idea utile solo a rovinare un’ampio spazio naturale, di cui la Pro Loco, la Polisportiva e i vari gruppi sportivi, ludici, privati, la comunità locale e i tanti turisti e visitatori che con grande impegno e fatica richiamiamo a Savigno, hanno potuto fruire per ogni tipo di manifestazione all’aria aperta in tutti questi anni. Ci dissociamo da chi ha vandalizzato il cantiere perché non è questo il modo di esprimere il proprio dissenso – scive la Bartolini al sindaco – ma soprattutto chiediamo perché il Comune di Valsamoggia non ha tenuto conto del parere del Consiglio di municipio di Savigno che in un parere verbalizzato definì ‘inopportuno posizionare l’area di sgambamento in aree verdi all’interno del paese come il campo della Casellina’ suggerendo al contempo altre due aree".

L’amministrazione comunale affida a una nota la sua posizione: "Un’area di sgambamento per assolvere alla sua funzione che è quella di far socializzare i cani e riservare loro uno spazio che al contempo eviti che possano essere lasciati senza guinzaglio in giro per le strade, è utile se è in posizione centrale e vicina a chi può averne bisogno – replica il Comune –. Ecco perché, dopo aver valutato la fattibilità di altre aree che però non avevano le caratteristiche citate, è stata individuata quell’area specifica"", si legge nella nota che spiega come i lavori siano stati sospesi per i vandalismi.

Gabriele Mignardi