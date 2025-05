Area verde con skate park all’ex Magazzino

Da diversi anni il Magazzino delle sementi, in ingresso di Budrio, è oggetto di un processo di riqualificazione che interessa l’intera area, grazie a un finanziamento di 6 milioni del governo attraverso il bando periferie, di cui 3,5 destinati alla struttura e 2,5 agli interventi sull’area adiacente alla stazione ferroviaria di Budrio. I lavori, affidati nel 2018, hanno subìto nel tempo varie battute d’arresto. Nel 2022 i lavori erano sospesi, poi nel 2023 sono ripresi e sono state portate a termine tutte le opere residue. A causa di un cospicuo aumento dei prezzi l’impresa ha richiesto di risolvere il contratto e si è ottenuto di chiudere le lavorazioni possibili risolvendolo ’bonariamente’ senza incorrere in contenziosi sterili per l’ente e di concludere con il collaudo tecnico-amministrativo.

Successivamente l’amministrazione si è adoperata per trovare una soluzione finalizzata a valorizzare la struttura e l’area circostante e ha formalmente richiesto al ministero l’autorizzazione a destinare le economie complessive derivanti dall’appalto a tre obiettivi prioritari: completare le finiture esterne del Magazzino, compresi pavimentazione, sottoservizi, rampe e parapetti, rimuovendo poi gli elementi di cantiere (700mila euro), l’installazione dell’illuminazione pubblica nella pista ciclo-pedonale già realizzata con le apposite predisposizioni (200mila), attrezzare e valorizzare l’area verde antistante la stazione ferroviaria, con l’obiettivo di renderla uno spazio maggiormente attrattivo e fruibile, in particolare per i giovani (300mila). L’area verde del parco antistante la stazione ferroviaria, punto molto frequentato dai giovani budriesi, vedrà un importante restyling che comprenderà anche la realizzazione di uno skate park. La variante – che ha importo totale di 1,2 milioni – è stata approvata dal ministero dell’Interno. I lavori, in linea con il finanziamento, verranno eseguiti entro la primavera del 2026. Nel mentre si sta procedendo a rendere operativa con attività la struttura puntando in prima battuta al piano terra.

"Il Magazzino rappresenta un tema aperto da diversi anni – afferma la sindaca Debora Badiali –, al momento dell’insediamento di questa amministrazione ci siamo ritrovati con un cantiere che si trascinava senza esito da diverso tempo. Inoltre in virtù di situazione pregresse legate alla gestione del cantiere la ditta aveva avanzato riserve verso il Comune, situazione che se non risolta avrebbe determinato un danno economico all’ente. Abbiamo lavorato per trovare una soluzione con la ditta e ci siamo resi conto che era necessaria una variante al progetto per poterlo completare entro i termini previsti senza perdere il contributo. Questi interventi rappresentano il primo passo verso la definizione dell’uso del Magazzino, che procederà con una caratterizzazione per piani. La soddisfazione di sbloccare questa procedura, per lo più destinando parte degli investimenti alla fascia più giovane, con la creazione di uno skate park che manca da tempo nel nostro paese, contiamo sia la strada giusta".

Zoe Pederzini