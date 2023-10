Aree pedonalizzate intorno alla scuola

Da oggi il Comune di Castel Maggiore pedonalizza temporaneamente l’area scolastica della primaria Bertolini dove, gli alunni potranno recarsi a scuola a piedi, assieme ai loro accompagnatori, in tutta sicurezza. In sostanza, l’accesso dal lato di via Curiel viene pedonalizzato dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 8,45 con accesso consentito solo ai mezzi di soccorso ed a quelli autorizzati; mentre per quanto riguarda l’accesso dal parcheggio di via Lirone, adiacente al centro sociale Pertini, viene interdetto alle auto il venerdì dalle 8 alle 8,45.

Il provvedimento è stato accompagnato dalla realizzazione di un parcheggio in via Curiel e incontra anche iniziative stabili come l’accompagnamento a scuola a piedi con il "Piedibus" che nella scuola Bertolini ha un punto di riferimento ormai storico.

L’area scolastica pedonalizzata era stata istituita, in via sperimentale, durante lo scorso anno scolastico presso gli accessi alla scuola Bertolini, ed era stata pensata dal personale scolastico e da Legambiente. Ed ora viene adottata stabilmente. Il vicesindaco Luca De Paoli e l’assessore all’Istruzione Paolo Gurgone sottolineano l’importanza di questa iniziativa: "Scegliere di andare a scuola a piedi dedicando a questo scopo aree stradali in esclusiva fa parte di un progetto sano ed economico . Che vede adulti, bambini e amministrazione comunale agire tutti insieme".