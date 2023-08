"Aree per cani senza sicurezza"

Aree sgambamento abbandonate, non in sicurezza e senza cartelli idonei a Pianoro. Questa la denuncia di Luca D’Oristano (nella foto), consigliere di opposizione FdI, in merito alle aree per cani che si trovano nelle frazioni di Rastignano e Carteria di Sesto. "La sicurezza è carente in entrambi gli spazi che sono stati ideati e costruiti e poi abbandonati a loro stessi – dichiara D’Oristano –. A Carteria mancano le reti di protezione ai cancelli e le reti che ci sono non sono in un buono stato di manutenzione. Sono alte un metro e sessanta al massimo e più volte è successo che i cani scappassero da sotto le reti. Inoltre mancano dettagli importanti nel regolamento affisso, come il numero di persone e animali che possono entrarvi e c’è un’unica panchina dove sedersi. A Rastignano ancora peggio: il regolamento dell’area sgambamento non c’è proprio".

Il consigliere, poi, prosegue: "Vengono fatte cose nuove, per la cittadinanza, che, poi, vengono lasciate così, a sé stesse e non vengono controllate né sistemate sul lungo periodo. Perché devi fare un’area dove andare con i cani in cui a stento c’è una panchina? Che senso ha per un cittadino stare lì con il proprio animale senza neanche potersi sedere o appoggiare e per di più senza neanche una totale sicurezza dell’area? Cosa aspettano dall’amministrazione? Che un cane scappi e venga investito o peggio che qualcuno faccia un incidente per evitare di investire un animale che è scappato?". D’Oristano, infine, conclude: "Chiedo con urgenza all’amministrazione comunale di Pianoro che valuti la situazione da me esposta e faccia investimenti necessari: come da regolamento, per aree simili dovrebbero mettere una recinzione alta almeno 180 centimetri con paletti in metallo e rete, un cancelletto pedonale con rete che consenta la chiusura e apertura sia dall’esterno che dall’interno e un eventuale cancello carrabile per i mezzi di servizio con serratura o catena a lucchetto".

z. p.