"Aree verdi con erbacce e infestate dalle zanzare"

Erba alta, sterpaglie che invadono strade e marciapiedi, parchi pubblici e giardini infestati da zanzare. E’ la situazione denunciata dall’interrogazione presentata dalla consigliera di municipio di Crespellano, Evelin Cavallin, esponente della lista di minoranza ‘Più forza ai municipi’ che con il supporto di una ampia documentazione fotografica solleva un tema che non riguarda solo la cura del territorio o la manutenzione, ma anche problematiche di natura sanitaria. A Bazzano, capoluogo di Valsamoggia, un mese fa venne rilevato un caso di Dengue, con conseguente disinfestazione nel raggio dei 200 metri dalla residenza della persona infettata, ma con trattamenti ‘adulticidi’ diretti al controllo della zanzara vettore del West Nile Virus. Trattamenti che sono stati fatti anche nel centro di Crespellano, nel parco De Andrè.

"Visto lo stato di tante altre aree verdi dove è evidente la scarsa manutenzione del territorio comunale che crea un habitat particolarmente favorevole al proliferarsi delle zanzare vettori ci domandiamo come intenda agire l’amministrazione comunale -sottolinea la Consigliera Cavallin mentre mostra lo stato della rotonda tra via Costituzione e De Gasperi coi terreni circostanti a ridosso di un asilo nido- Viste anche le raccomandazioni regionali riguardo un’adeguata manutenzione delle aree pubbliche con particolare attenzione alla rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e al trattamento di quelli non eliminabili".

Osservazioni alle quali replica Lorena Ghiaroni, assessora alla cura del territorio: "Le azioni di prevenzione contro il proliferare di zanzare, insetti potenziali portatori di virus che possono colpire le persone, vengono svolte con regolarità su tutto il territorio nel rispetto della normativa vigente. Tra aprile e ottobre, la frequenza di interventi avviene normalmente ogni 20giorni ma dall’agosto scorso l’azione è stata intensificata. In programma per la prossima stagione c’è un ulteriore potenziamento delle azioni di prevenzione con un maggiore coinvolgimento dei cittadini grazie a un’azione capillare nella quale saranno coinvolti anche i consiglieri dei municipi i quali, oltre a una ancora maggiore diffusione delle informazioni sulla prevenzione, verranno messi in condizione di poter distribuire i kit di prevenzione già oggi disponibili in tutti gli sportelli comunali -spiega l’assessora- Vista l’abbondanza delle piogge anche l’erba è cresciuta molto. Abbiamo previsto uno stanziamento aggiuntivo per fare maggiori sfalci sia in estate che in autunno".