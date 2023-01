Arena del Sole: ’Festen’, ovvero facili crudeltà

Da stasera (ore 20,30) a domenica all’Arena del Sole va in scena ’Festen. Il gioco della verità’, tratto dalla sceneggiatura dell’omonimo film danese diretto da Thomas Vinterberg e un classico del teatro europeo, qui per la prima volta in versione italiana con la regia di Marco Lorenzi, fondatore della compagnia ’Il Mulino di Amleto’. Una famiglia dell’alta borghesia danese si riunisce per festeggiare il compleanno del patriarca. Ovviamente la festa si trasforma in un gioco al massacro. In occasione dello spettacolo, sempre oggi ma alle 17,30 in Cineteca sarà proiettato il pluripremiato film di Vinterberg, alla presenza dei protagonisti della pièce teatrale.