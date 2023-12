Arena del Sole. I ‘Fiori’ di Lucenti con Balletto Civile

Compie vent’anni la compagnia Balletto Civile di Michela Lucenti, artista residente di Emilia Romagna Teatro Ert, coreografa e danzatrice, curatrice del focus di drammaturgia fisica Carne, che questa sera torna in scena all’Arena del Sole. Il nuovo lavoro, in prima assoluta fino al 17 dicembre – collaborazione produttiva di Ert e Balletto Civile –, è Les Fleurs, spettacolo che, riprendendo il titolo dell’opera di Charles Baudelaire, si concentra sull’impatto che il linguaggio poetico può avere sul corpo in una dimensione politica, di visione, di libertà e di dialogo con la società civile. L’ambiente musicale è realizzato da Guido Affini.

"Quello di Charles Baudelaire in I fiori del male – afferma Lucenti – è un unico grande racconto ’bucato’. La raccolta di poesie parla della bellezza dei corpi imperfetti di personaggi ai margini della società, reietti, borderline, che diventano, grazie a uno sguardo nuovo, creature magnifiche. Assonanza importante con il pensiero di Balletto Civile". "Lo spazio scenico spoglio e materico – prosegue Lucenti – accoglie i personaggi come in un’unica installazione luminosa e sonora". Les Fleurs dà vita anche a una drammaturgia di visioni, un copione di immagini, al quale si connette il lavoro fotografico di Jacopo Benassi, invitato a entrare all’interno delle prove per catturare con il suo obiettivo i particolari dei corpi: le immagini diventano una mostra fotografica in Arena del Sole. Da mezz’ora prima dello spettacolo, poi, va in scena nel Chiostro la performance Déménagement, sulla storia d’amore tra Baudelaire e la sua amante di origini africane Jeanne Duval, interpretati da Francesco Gabrielli e Ambra Chiarello.