Arena del Sole. La ’Fedra’ di Tiezzi rilegge Racine

Dopo aver affrontato le tragedie di Sofocle (Antigone) ed Euripide (Ifigenia in Aulide e Medea), Federico Tiezzi – uno dei maestri della regia italiana – torna al mito greco confrontandosi con Fedra nella versione di Jean Racine, all’Arena del Sole da stasera a domenica. Protagonista in scena è Elena Ghiaurov, accompagnata da un ampio cast formato da Martino D’Amico, Valentina Elia, Riccardo Livermore, Catherine Bertoni de Laet, Bruna Rossi e Massimo Verdastro. Una produzione di ERT / Teatro Nazionale con Fondazione Teatri di Pistoia, Compagnia Lombardi-Tiezzi. Scritto nel 1677 a partire da Ippolito di Euripide e Fedra di Seneca, l’opera di Racine – che Tiezzi sceglie nella traduzione di Giovanni Raboni – è un dramma borghese, quasi un Ibsen ante-litteram che, pur imbevuto di cristianesimo giansenista e filosofia morale, è diventato nei secoli, dichiara Tiezzi, "la più grande opera sulla passione erotica che il teatro abbia mai prodotto".

"In una dimensione claustrofobica" prosegue "dove la ragione scompare sotto la violenza e la tensione del desiderio, i mostri che affiorano di continuo nelle parole dei protagonisti sono quelli dell’inconscio, ancestrali, interpretabili solo con l’ausilio della psicanalisi freudiana. E sotto la sublime, levigata musicalità del verso si rintracciano le figure e le azioni di una tribalità arcaica, dall’incesto all’uccisione del padre". La regia va a fondo nell’indagine dei personaggi, cogliendo le loro trasformazioni sotto la forza di un desiderio che si trasforma in colpa e in peccato e spingendosi alla suggestione di una vera e propria seduta psicanalitica.